Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di oggi, è pubblicata la decisione (EU) 2023/2463 della Commissione del 3 novembre 2023 relativa alla pubblicazione della guida per l'utente che illustra le misure necessarie per aderire al sistema di ecogestione e audit (Emas) dell'UE a norma del regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del C...