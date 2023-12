Nella rilevazione per la festività dell'Immacolata, domani 8 dicembre, l'IG Index del Gme scende 37,29 €/MWh contro i 39,47 €/MWh per quella di oggi. L'indice è stato lanciato in luglio dal Gestore dei mercati con l'obiettivo di fornire uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas con consegna al Punt...