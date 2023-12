La quarta gara per l'acquisto congiunto di gas nell'ambito della Piattaforma energetica UE AggregateEU ha attirato offerte da 13 fornitori per un volume totale di 9,13 miliardi di metri cubi, in risposta a una richiesta di 10,06 miliardi di metri cubi. Sulla base dei volumi offerti, il meccanismo AggregateEU ha abbinato 7,35 miliardi di metri cubi ...