Nextchem, attraverso la controllata MyRechemical, è stata selezionata da DG Fuels Louisiana per fornire il “Process design package” di un impianto per la produzione di Saf, i carburanti sostenibili per l'aviazione, attualmente in fase di sviluppo a St. James Parish, in Louisiana (Usa). L'impianto, che dovrebbe essere operativo nel 2028, produrrà 35...