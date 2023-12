Saras fa uno scatto in avanti sui carburanti sintetici, affidando a Nextchem, la divisione tecnologica di Maire Tecnimont, uno studio per lo sviluppo di un impianto pilota per la produzione di combustibili verdi da idrogeno sostenibile e anidride carbonica nella raffineria di Sarroch, con il potenziale di svilupparlo su scala industriale...