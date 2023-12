Rimbalzo dell'indice Dry Bulk trainato dalla corsa di noleggi spot di fine anno delle Capesize, che stanno registrando buoni numeri in Pacifico per la richiesta di minerale e carbone di Cina e Sudest asiatico. A fronte di modesta attività in Atlantico. Gli operatori vogliono spuntare sconti al termine dell'anno fiscale che in ...