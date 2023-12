Fnm Power Srl ha corretto il bando da 30 milioni di euro Iva esclusa per l'accordo quadro per la fornitura di idrogeno verde con carri bombolai a Edolo (BS), nell'ambito del progetto della Hydrogen Valley in Valcamonica. L'idrogeno verrà utilizzato per il trasporto ferroviario e stradale. Il primo contratto applicativo da 1,7 milioni oltre Iva prev...