Edison ha firmato oggi con Idronord l'accordo per l'acquisto di un portafoglio di 10 centrali mini-idroelettriche ad acqua fluente in Piemonte. Attraverso questa operazione, si legge in una nota, il Gruppo rileva il 100% di tre società di scopo - Nuove Iniziative Energetiche srl (Nie), Cuorgnè srl e IdroRessia srl – detenute da Idronord, accrescend...