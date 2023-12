L'eolico galleggiante si trova oggi nella stessa situazione in cui erano l'eolico a terra e il fotovoltaico quindici anni fa. Da una parte, i costi sono alti e gli impianti in funzione sono pochi, in gran parte sperimentali, con 233 MW installati in tutta Europa. Dall'altra, in Italia l'attenzione di sviluppatori e fondi d'investimento per questa t...