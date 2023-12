La società del gas a controllo pubblico tedesca Sefe (ex Gazprom Germania) si è assicurata un accordo la fornitura di circa 10 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dal 1° gennaio 2024 al 2034 e prevede un'opzione per altri cinque anni per una copertura di 29 bcm. Lo hanno affermato le due società in una dichiarazione congiunta.Ai prez...