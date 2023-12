Sesto rialzo dei gasoli in Mediterraneo, a fronte di una tregua della benzina. Le tensioni geopolitiche in Mar Rosso spingono al rialzo le quotazioni internazionali di greggi e prodotti petroliferi con impatto sul mercato interno. A Londra le quotazioni in tempo reale del Gasoil presentano un forte aumento. Sul Cif Med del 19 dicembre, convertito i...