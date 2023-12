Nel 2022, le 40 società controllate dallo Stato hanno fatturato 466,3 miliardi di euro, il 64,6% in più rispetto al 2021. L'85% del fatturato è ascrivibile al settore dell'energia. Nel 2022 gli utili delle partecipate ammontavano a 19,9 miliardi, in miglioramento rispetto ai 7,9 miliardi del 2021, mentre i debiti erano pari a 212,2 miliardi, in peg...