Erg, tramite la propria controllata ERG Eolienne France, ha sottoscritto con QEnergy France, primario operatore del settore delle energie rinnovabili in Francia, un accordo per l'acquisizione del 100% di Cepe Renouvellement Haut Cabardès, società proprietaria di un portafoglio eolico e solare da 73,2 MW in Francia. E' quanto annuncia in una nota la...