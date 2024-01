In miglioramento questa settimana gli stacchi della benzina e del diesel. In peggioramento quelli del risca e del denso. Rispetto alle medie euro del 18 dicembre, al netto delle imposte.In base alla elaborazione Unem (ex UP) dei dati Ue lo stacco dellaè salito infatti da -32 a -35 millesimi (+3) quello dell è salito da -47 a -...