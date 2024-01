L'Arera ha pubblicato questo pomeriggio il suo ultimo aggiornamento mensile dei prezzi del gas per il servizio di tutela dopo la fine delle tutele di prezzo per oltre 6 milioni di clienti domestici non vulnerabili, scattata il 1° gennaio.Grazie a una contrazione dei prezzi all'ingrosso nell'ultimo mese, il prezzo del gas al metro cubo per i clie...