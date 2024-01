Il ministero dell'Ambiente ha rilasciato un decreto di Via positiva per il progetto di Stefana Solare Srl di un nuovo impianto solare fotovoltaico da 31 MWp, con potenza di immissione in rete di 24 MW, presso il sito dell'x acciaieria Stefana a Termoli, in provincia di Campobasso. L'area è qualificata come "Zes" (zone economiche speciali) e ricade ...