Il gruppo romano Undo ha acquisito da Alternus Clean Energy un portafoglio di 13 impianti fotovoltaici per una capacità complessiva di 10,5 MW, in esercizio e incentivati ai sensi di diversi Conti energia. La vendita, si legge in una nota, riflette la strategia di Alternus di ottimizzare il bilancio e rimodellare il business al fine di meglio cogli...