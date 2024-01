Carlo Stagnaro

Ricordate le furiose polemiche sui guasti della liberalizzazione del mercato elettrico e i rincari che avrebbero dovuto seguirne? Bene: nel disinteresse generale si sono concluse le procedure per l'individuazione dei nuovi fornitori. Come è andata a finire?Alle aste hanno partecipato 20 operatori. In ballo c'era la fornitura di energia elettrica...