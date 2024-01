Nella riunione di ieri, il Consiglio dei ministri ha rilasciato la valutazione d'impatto ambientale per tre progetti eolici da 143 MW e quattro progetti agrovoltaici da 215,64 MW in Puglia e in Basilicata. Il governo ha invece bocciato un progetto eolico nel comune di Venosa (PZ) in Basilicata, accogliendo il parere del ministero della Cultura. Il ...