Le associazioni Assopetroli-Assoenergia e Assogasmetano hanno incontrato ieri il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, per un confronto sulle prospettive di sviluppo della rete di distribuzione del metano e del biometano in Italia. Il Mimit, si legge in una nota congiunta, ha riconosciuto l'importanza del comparto, definendolo com...