Il riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto del gas (Pdr), così come prospettato dall'Arera due anni fa, comporta serie criticità per le aziende della distribuzione stradale del metano e del biometano per i trasporti. Lo scrivono le associazioni di settore Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Fede...