Continuano ad aumentare i prezzi dei carburanti alla pompa, come ormai da quasi tre settimane a questa parte, nonostante il lieve calo delle quotazioni dei prodotti raffinati dopo otto aumenti consecutivi. La benzina in self service ha raggiunto il livello massimo dallo scorso 22 novembre, il gasolio dal 3 dicembre.Stando alla consueta rilevazion...