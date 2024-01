L'accesso agli incentivi tariffari per le Comunità energetiche “è consentito anche a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti. Sulla scorta dell'esperienza di altri Stati membri, la condizione è che possa dimostrarsi che l'impianto sia stato progettato, sin dal principio, come “impianto di comunità” e, dunque, con l'obiettivo di accedere al...