Non succedeva da 31 mesi: in gennaio la media mensile del prezzo di acquisto sulla borsa elettrica italiana (Pun) è tornata sotto i 100 € a MWh, attestandosi a 99,16 €/MWh, in calo del 14,1% sulla media di dicembre e del 43,2% su quella di gennaio 2023. E' quanto emerge dai dati del Gme.Era da quando nel luglio 2021 il Pun medio era salito a 102...