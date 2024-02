Una società tedesca ha firmato ieri il primo contratto di medio termine ad oggi per l'importazione in Germania di gas algerino via tubo, che per raggiungere il Paese dovrà passare per l'Italia.Sonatrach e la società tedesca Vng Handel & Vertrieb GmbH (Vng), con sede a Lipsia e controllata al 100% da Vng AG, "hanno compiuto un passo importante fi...