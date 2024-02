Con la delibera 35/2024/R/gas e con il documento di consultazione 36/2024/R/gas, Arera ha avviato un procedimento e avanzato alcune nuove proposte per semplificare l'iter per l'avvio delle gare d'ambito per il servizio di distribuzione gas, allo scopo di favorire e accelerare lo svolgimento delle procedure disegnate nel 2011 ma che ancora faticano ...