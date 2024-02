Canadian Solar e European Energy hanno ottenuto il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) per costruire in Sicilia due impianti fotovoltaici. Ipomea Sol srl, società veicolo di Canadian, è la società a cui è stata rilasciata l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto da 136 MW nel Comune di Monreale (PA)...