Il Tar Lazio ha annullato Il Piano delle aree idonee all'estrazione di idrocarburi (Pitesai) perché, nell'adottarlo, l'allora ministero della Transizione ecologica non ha garantito la partecipazione adeguata in fase di Vas, non ha valutato adeguatamente i contributi pervenuti nell'iter e ha esondato rispetto a quanto previsto dalla norma primaria, ...