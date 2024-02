Joao Santos Rosa

Cambio al vertice di Shell Italia. Il Gruppo Shell ha nominato Joao Santos Rosa quale nuovo ceo di Shell Italia E&P Spa e country chair di Shell in Italia. Joao Santos Rosa, si legge in una nota, succede a Marco Marsili che dopo aver guidato le attività di Shell nel Paese negli ultimi 3 anni resta in Shell con il nuovo incarico di General Director ...