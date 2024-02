La Camera ha approvato oggi definitivamente il Ddl n. 969 di delegazione europea 2022-2023, incardinato il 7 febbraio in Aula nel testo licenziato dalla Camera.La legge dispone all'articolo 12 i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 sul contributo del trasporto aereo all'obietti...