Nel quarto trimestre 2023 la produzione delle fonderie italiane ha registrato una modesta ripresa rispetto al terzo (+3,3%), ma dovuta principalmente ai maggiori giorni lavorativi, mentre su base tendenziale il calo è a doppia cifra (-12,2%) anche per il fatturato (-13,9%). Lo evidenzia Assofond in un comunicato, in cui prevede una ripresa non prim...