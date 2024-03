Claudia Brunori, classe 1970, laureata in chimica a Sapienza Università di Roma, è la nuova direttrice del dipartimento Enea di Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei sistemi produttivi e territoriali. Specializzata in tecnologie e strumenti per l'economia circolare, Brunori prende il testimone da Roberto Morabito che...