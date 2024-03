Seconda giornata di ribassi per i prezzi d'acquisto, tuttavia già da domani i gasoli faranno registrare un rialzo più accentuato rispetto a benzina e oli combustibili. Da Londra le quotazioni del Gasoil in tempo reale indicano un leggero ribasso, ma fino alla fine delle contrattazioni la partita è aperta e il rovesciamento di fronte in chiusura è s...