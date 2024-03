Infrastrutture Spa, azienda attiva nello sviluppo, costruzione e gestione nel settore dell'energia rinnovabile in Europa, Asia e America Latina, annuncia la nomina di Marco Salemme a senior advisor con effetto dal 1° marzo 2024. Salemme proviene da una lunga esperienza come chief financial officer nel settore energetico e fornirà supporto su questi...