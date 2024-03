In calo di altri 0,5 €/MWh circa l'IG Index del Gme: nella rilevazione per domani si attesta a 27,47 €/MWh dai 27,96 €/MWh del precedente assessment per la giornata di oggi.Il movimento in ribasso è più deciso di quello dei mercati europei con il Ttf front month che dopo aver chiuso ieri a 24,9 € oggi ha aperto sopra 25 e a ridosso della chiusur...