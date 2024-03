In leggero rialzo l'IG Index del Gme, che nella rilevazione per lunedì si attesta a 28,71 €/MWh dai 28,52 €/MWh del precedente assessment per la giornata di oggi. La rilevazione per il week end è di 28,67 €.Il movimento è in linea con quello dei mercati europei con il Ttf front month che dopo aver chiuso ieri appena sotto 26 € oggi hanno aperto a...