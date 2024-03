Il ministero dell'Ambiente stima che nel 2024 saranno autorizzati impianti da fonti rinnovabili per 10 GW, in forte aumento sui dati del passato. Lo ha detto il ministro Gilberto Pichetto Fratin intervenendo oggi all'evento "Top Utility" di Althesys."Secondo dati che io ho, essenzialmente da Enel e Gse, si dovrebbe mantenere il trend" in aumento ...