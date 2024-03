Erg ha chiuso il 2023 con un Margine operativo lordo in aumento del 4% a 502 milioni di euro e un risultato netto di 226 mln in aumento del 76%. Lo fa sapere lo stesso gruppo elettrico in una nota.Nell'anno le produzioni sono aumentate di 1,2 TWh a 6,1 TWh (+24%), grazie principalmente al contributo derivante dai nuovi parchi e alla maggiore ven...