Emeren Ltd - sviluppatore di impianti solari e di accumulo controllato dalla società di investimenti Shah Capital Management - e Glenmont - gestore di fondi attivo nelle rinnovabili - hanno raggiunto un accordo di co-sviluppo per realizzare congiuntamente impianti di accumulo a batteria stand-alone per 155 MW di potenza e fino a 1,24 GWh di capacit...