Carburanti, i numeri di Uniti expo

Un pubblico proveniente da più di 100 paesi, espositori da oltre 33 paesi, comprese Nuova Zelanda e dall'Australia. Con questi numeri Uniti Expo, si pone come la fiera più internazionale per la distribuzione carburanti e l'autolavaggio. La manifestazione Uniti expo 2024 si terrà dal 14 al 16 maggio a Stoccarda.

Il programma, si legge in una nota, offre ai professionisti l'opportunità di partecipare a eventi sulle tendenze e gli sviluppi più rilevanti nel settore in tutto il mondo, con traduzione simultanea in inglese/spagnolo e tedesco/inglese.

“Uniti expo si è già affermata come la fiera leader per il nostro settore sin dal suo debutto. In occasione dell'ultima fiera, abbiamo accolto numerosi decisori provenienti dall'America Latina, tra l'altro. La vicinanza della fiera all'aeroporto di Stoccarda consente un viaggio molto comodo”, afferma Stefan Kunter, ceo di Elaflex Hiby GmbH & Co. KG.

“Riunire il pubblico internazionale e di più alto livello del settore rimane una priorità assoluta per noi. Oltre il 90% dello spazio espositivo è già prenotato. I visitatori attualmente registrati provengono da più di 88 paesi. Molti di loro rappresentano compagnie petrolifere che parteciperanno all'evento con delegazioni numerose”, afferma Ben Boroewitsch, ceo di com-a-tec GmbH e co-organizzatore di Uniti expo.

Informazioni costantemente aggiornate per espositori e visitatori sono disponibili all'indirizzo www.uniti-expo.com.