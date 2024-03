In vista di un referendum indetto per il 9 giugno, oggi Consiglio Federale e Parlamento svizzeri si sono rivolti alla popolazione elvetica raccomandando di votare a favore di una legge che mira a favorire un forte sviluppo delle rinnovabili per garantire l'approvvigionamento elettrico futuro del Paese, che prevede tra l'altro di uscire dal nucleare...