Nonostante il parere negativo della Soprintendenza per il Pnrr, poiché il progetto ricadeva in area idonea, il ministero dell'Ambiente ha rilasciato il decreto di valutazione d'impatto ambientale positiva per un progetto eolico di Vestas da 57,6 MW a Piana degli Albanesi e Monreale, in provincia di Palermo in Sicilia. Il parco è costituito da 6 aer...