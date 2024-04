L'Autorità Antitrust ha dato il via libera a Enilive (Eni) per l'acquisizione di 24 punti vendita carburanti da Sirtam e New Green Fuel, 21 dei quali in Toscana e 3 in Piemonte, tramite contratti di vendita (per 9 impianti) e di affitto di durata decennale (per i restanti 15 impianti)...