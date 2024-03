Se la crisi energetica ha riportato l'attenzione delle istituzioni attorno al ruolo dell'efficienza energetica, in Italia gli interventi di efficientamento non crescono a un ritmo in linea con l'innalzamento dei target di decarbonizzazione delle direttive comunitarie. Con la fine del Superbonus al 110% e della possibilità di cessione del credito fi...