“Ha preso il via alla Camera dei Deputati l'indagine conoscitiva sulla tecnologia nucleare, un'iniziativa, assunta su richiesta di Forza Italia, per approfondire un tema fondamentale per il futuro”. Lo dichiara il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia, Luca Squeri. “Il calendario delle audizioni – ha aggiunto – è molto fi...