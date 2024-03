Battuta d'arresto per le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre continua la corsa dei prezzi praticati alla pompa, sulla scia dei forti rialzi registrati nei giorni scorsi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi: benzina in media nazionale self service oltre 1,87 euro/litro, gasolio verso 1,81.Stando alla consueta rilevazione di...