Il Brent supera gli 87 dollari, toccando il livello massimo da fine ottobre. Giornata tranquilla invece per le quotazioni petrolifere, dopo la sfuriata di lunedì. Nuovo giro di rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, in particolare per quanto riguarda la benzina. In forte aumento le medie nazionali dei prezzi praticati alla p...