Amazon ha siglato un contratto Ppa con Iberdrola per il ritiro dell'energia prodotta da una quota da 159 MW, pari a 700 GWh all'anno, del maxi impianto eolico offshore East Anglia Three (1,4 GW) nel Regno Unito, che dovrebbe entrare in funzione nel 2026. Lo ha annunciato ieri la stessa Amazon, segando così il più recenti di una serie di accordi di ...