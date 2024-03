Il mondo si sta riscaldando a un ritmo che gli scienziati non si aspettavano e non comprendono appieno. L'editoriale del Financial Times di oggi sottolinea la stridente dissonanza tra questa realtà e il messaggio emerso dalla CeraWeek di Houston, il ritrovo annuale delle compagnie oil&gas, dove, ad aesempio, il ceo di Saudi Aramco, Amin Nasser, ha ...