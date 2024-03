Poco mosso l'IG Index del Gme: nella rilevazione per sale marginalmente di meno di 0,1 € €/MWh a 30,47 €/MWh contro i 30,39 €/MWh del precedente assessment per la giornata di oggi.Sui mercati europei il Ttf front month, nella prima giornata in cui il benchmark è passato dal contratto di aprile a quello di maggio, oggi ha aperto a 27,6 e a ridosso...